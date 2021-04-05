شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أحمد فتحى تدفع ميدو للاستقالة من «بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم أحمد حسام «ميدو»، المستشار الفنى لنادى بيراميدز، والمتحدث الرسمى للنادى، باستقالته من منصبه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أحمد حسام ميدو قرر الاستقالة من منصبه فى نادى بيراميدز، بسبب وقوف ممدوح عيد، المدير التنفيذى للنادى، فى صف أحمد فتحى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، وعدم توقيع أى عقوبات على اللاعب، بعد تحدثه معه بطريقة غير لائقة، خلال أزمته الأخيرة مع الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى للفريق، بشأن عدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق.

وأبدى ميدو غضبه الشديد من حديث أحمد فتحى معه بطريقة غير لائقة، حيث طلب منه اللاعب عدم التدخل فى أزمته مع المدير الفنى الأرجنتينى.

يُذكر أن ميدو لم يستمر طويلاً فى منصبه كمستشار فنى لنادى بيراميدز، وذلك بعدما تم تعيينه فى نهاية شهر فبراير الماضى.