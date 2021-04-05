شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستون فيلا: تريزيجيه غير محظوظ.. واللاعب: أتمنى أن تكون بداية لعودة التهديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دين سميث، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أستون فيلا، أن لاعبه محمود تريزيجيه كان يستحق التسجيل فى البريميرليج بعد غياب طويل عن التهديف.

وقال سميث بعد المباراة، فى تصريحات صحفية: «بالطبع نتوقع من اللاعبين البدلاء أن يصنعوا الفارق عند دخولهم».

وأضاف: «تريزيجيه كان مفتاحًا للانتصار، دخل وصنع الفارق واستغل الفرص التى سنحت له».

وأكمل سميث: «الموسم الماضى بعد استئناف النشاط كان متبقيًا 10 مباريات وتريزيجيه برز بشدة وقتها. كان يستحق أن يسجل 3 أو 4 أهداف بالفعل هذا الموسم».

وأوضح: «تريزيجيه سعيد بالتأثير الذى تركه اليوم على الفريق».

وأتم: «تريزيجيه كان غير محظوظ هذا الموسم وأهدر العديد من الفرص، لكنه سجل مرتين اليوم وحقق لنا الانتصار، ويكفى أنه شارك فى 30 دقيقة فقط نجح فى هز شباك المنافس مرتين».

وشارك تريزيجيه فى الدقيقة 62 بدلًا من أنور الغازى مباشرة بعد استقبال أستون فيلا هدف ميتروفيتش. وسجّل تريزيجيه هدفين فى 3 دقائق قبل أن يضيف واتكينز الثالث ليقتل اللقاء.

من جانبه، أعرب تريزيجيه عن سعادته بتسجيل أول أهدافه هذا الموسم، بعد أن أحرز ثنائية فى انتصار الفيلانز على ضيفه فولهام.

وقال تريزيجيه فى تصريحات عقب نهاية المباراة: «لقد كانت مواجهة جيدة، أنا سعيد للغاية بالهدفين اللذين أحرزتهما، وبحصد فريقى نقاط المباراة الثلاث».

وتابع تريزيجيه قائلا: «أتمنى أن أواصل على هذا المستوى مع أستون فيلا حتى نهاية الموسم، وأن يرتقى الفريق للمراكز المتقدمة فى جدول الترتيب، الفوز كان مهمًا من أجل استعادة الثقة».

وواصل النجم المصرى: «لم أحرز أهدافًا منذ الموسم الماضى، وهى فترة طويلة للغاية، لكننى كنت أؤمن بقدرتى على تسجيل الأهداف، كنت أعلم أننى سأسجل».

وعن غياب قائد أستون فيلا جاك جريليش للإصابة، قال تريزيجيه: «جريليش لاعب مهم للغاية للفريق، نحن نفتقده بشدة، ولكننا حققنا الفوز فى عدم وجوده».