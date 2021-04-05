شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تأجيل تغيير اللجنة الثلاثية بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق والغموض داخل نادى الزمالك، وتحديدًا على مستوى اللجنة الثلاثية المؤقتة، المكلفة بتسيير أمور النادى بعد إيقاف مجلس الإدارة السابق، حيث تجهز وزارة الرياضة لجنة جديدة لإدارة النادى، وتوجيه الشكر للجنة الحالية برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تحركات موسعة داخل وزارة الرياضة لحسم مصير اللجنة وتعيين لجنة جديدة، حيث كشف مصدر مسؤول داخل الوزارة أن قرار إقالة اللجنة الحالية وتعيين لجنة جديدة تم تأجيله لما بعد مباراة الفريق المهمة والمصيرية السبت المقبل أمام بطل السنغال، والتى على إثرها سيتحدد موقف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك من الاستمرار فى البطولة الإفريقية من عدمه.

وقال المصدر إن التشكيل الجديد تم الانتهاء منه، وسيتم تسليمه للوزير لإعلانه فى الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن القرار كان سيتم إعلانه أمس الأول فى حالة تعثر الفريق أمام المولودية إلا أن الفوز المستحق الذى حققه الزمالك وأنعش آماله فى المنافسة على التأهل حال دون إصدار القرار من أجل توفير الاستقرار للاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة بطل السنغال.

وكشف المصدر عن تلقى الوزارة العديد من الشكاوى من قبل أعضاء الجمعية العمومية، واتخاذها اللجنة العديد من القرارات التى أضرت بهم، على رأسها رفع قيمة الاشتراكات فى مختلف الألعاب الرياضية، لذلك استقرت على التدخل وإجراء تغيير فورى.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تهدف لتحقيق الاستقرار والهدوء داخل النادى والحفاظ على الكيان إداريًا ودعمه بكل قوة ممكنة.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «كل الاختيارات متاحة، وأى قرار سيتم اتخاذه بشأن نادى الزمالك واللجنة الثلاثية سيتم وفقًا للقانون»، مؤكدًا أن الشؤون القانونية بالوزارة والجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب.

وأضاف: «أى قرار سيكون الهدف منه دعم ومساندة كيان الزمالك، وتحقيق أهداف أعضائه وجماهيره العريضة».

وسادت حالة من الاستياء بين أعضاء النادى بعدما فشلت اللجنة فى تسيير أعمال النادى، وعجزت عن تحقيق تنفيذ كل ما أُسند إليها من قبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بناء على لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك نظموا وقفة احتجاجية داخل النادى فى واقعة غير مسبوقة داخل الأندية المصرية، وهو ما أثار الغضب داخل وزارة الشباب والرياضة.

فى المقابل، أكد عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعى وفقًا للتكليف الوزارى، مؤكدًا أنه حضر مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمس لمؤازرة اللاعبين وطمأنة الجهاز الفنى على استقرار الأوضاع.

وأضاف عبدالعزيز أنه لا صحة لما يتردد عن تغييرات إدارية بالنادى، وأن اللجنة تمارس عملها بصورة طبيعية.