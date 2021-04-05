شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس تعديل التشكيلة أمام سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إجراء تعديلات على التشكيلة التى ستخوض مباراة سيمبا التنزانى المقررة الجمعة المقبل فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويرغب المدير الفنى فى الاطمئنان على العناصر التى لم تشارك بشكل أساسى فى المباريات الرسمية وكذلك العائدون من الإصابة وذلك بعدما حسم الأهلى التأهل لدور الثمانية فى المركز بـ8 نقاط بينما يتصدر سيمبا بـ13 نقطة فيما ودّع المريخ وفيتا كلوب الكونغولى البطولة.

ووفقا للمعلومات الواردة من النادى فإن المدير الفنى استقر على إشراك صلاح محسن وناصر ماهر ووليد سليمان الذى شارك فى جزء من مباراة المريخ الماضية بعد فترة غياب طويلة للإصابة، فيما يدرس تأجيل الدفع بمحمود كهربا بعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب انتهاء عقوبة الإيقاف عن المشاركة فى المباريات الرسمية لمدة شهر على خلفية اعتراضه على عدم المشاركة وذلك بداعى رغبة المدير الفنى فى الاطمئنان على التزام اللاعب والتأكد من عدم عودته لإثارة المشاكل.

بينما حذر الجهاز الطبى من التعجل فى إشراك على معلول الظهير الأيسر بعد عودته من تونس لاستكمال البرنامج التأهيلى، وشدد طبيب الفريق على أن اللاعب فى حاجة لمزيد من الوقت من أجل مشاركته بدون خوف. وأكد الجهاز الطبى أن على معلول مازال يحتاج فترة للتعافى بشكل جيد من إصابته الأخيرة التى غاب بسببها عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الماضى.

من جهة أخرى طلب موسيمانى من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح التعاقد مع بيتر شالولايل مهاجم صن داونز فى الموسم المقبل لتدعيم مركز رأس الحربة .