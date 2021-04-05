شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد فتحي على استقالة ميدو من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على قرار أحمد حسام ميدو، المستشار الفني للنادي السماوي بتقديم إستقالته من منصبه.



وكانت الفترة الماضية شهدت خلافات كبيرة بين ميدو وأحمد فتحي، بعدما تحدث معه الأخير بطريقة غير لائقة، خلال أزمة اللاعب مع الأرجنيتني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق، بشأن عدم مشاركته بشكل أساسي.

وأبدى ميدو، غضبه الشديد من حديث أحمد فتحي، معه بطريقة غير لائقة، حيث طلب منه اللاعب بعدم التدخل في أزمته مع المدير الفني الأرجنتيني.

ولم يستمر ميدو، طويلاً في منصبه كمستشار فني لنادي بيراميدز، وذلك بعدما تم تعينه في نهاية شهر فبراير الماضي.

وعلق أحمد فتحي، على قرار إستقالة ميدو، حيث نشر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة له وهو يبتسم وعلق عليها قائلاً :"أربعة أمور لا تتركها في حياتك، لا تترك الشكر فتُحرم الزيادة(ولئن شكرتم لأزيدنكم)..ولا تترك ذكر الله فتُحرم ذكر الله لك (فاذكروني أذكركم)".

وأضاف :"ولا تترك الدعاء فتُحرم الاستجابة (أدعوني أستجيب لكم)..ولا تترك الاستغفار فتُحرم النجاة (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)".