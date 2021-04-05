شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه حكومى لتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت روكسانا ماراسينيانو، وزيرة الرياضة الفرنسية، إنه من المحتمل تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، للعام الثانى على التوالى، فى ظل استمرار أزمة كوفيد-19.

وبدأت فرنسا تطبيق إجراءات إغلاق عام، بهدف احتواء انتشار العدوى بالفيروس سريع الانتشار، رغم استمرار معظم المنافسات الرياضية الكبيرة.

وقررت فرنسا تأجيل سباق باريس- روبيه للدراجات من موعده المقرر فى 11 إبريل الجارى، حتى أكتوبر المقبل.

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس فى العام الماضى لمدة 4 أشهر، وأقيمت بحضور جماهيرى محدود.

ومن المقرر أن تنطلق نسخة العام الحالى من ثانى البطولات الأربع الكبرى للموسم فى 24 مايو المقبل.

وقالت الوزيرة الفرنسية، فى تصريحات إذاعية: «هناك محادثات جارية بيننا وبينهم (الاتحاد الفرنسى للتنس الذى ينظم البطولة) لبحث مدى إمكانية تغيير موعد البطولة ليتزامن مع العودة المحتملة لكافة الأنشطة الرياضية والأحداث الكبرى».

وأضافت الوزيرة: «اليوم ورغم استمرار أكبر المنافسات الرياضية، فإننا نحاول الحد من مخاطر انتشار الفيروس خلال التجمعات وفى رياضات المحترفين».

وقال جيل موريتون، المدير العام للاتحاد الفرنسى للتنس مؤخرا، إنه لا يتصور إلغاء بطولة فرنسا للتنس.

على جانب آخر، تواصل التونسية أنس جابر، المصنفة 30 عالميًا، جولتها الأمريكية، حيث ستشارك فى بطولة فولفو المفتوحة للتنس، والتى تبلغ قيمة جوائزها 565 ألفا و530 دولارا.

وستواجه أنس، فى الدور الأول، الإيطالية مارتينا تريفيزان، المصنفة 92 عالميًا، والتى لم يسبق للبطلة التونسية أن واجهتها.

كانت أنس جابر قد صنعت الحدث مؤخرًا فى بطولة ميامى بإزاحتها للمصنفة الرابعة عالميا صوفيا كينين، قبل أن تغادر البطولة فى الدور ثمن النهائى أمام الإسبانية سارة سوريبس المصنفة 58 عالميًا.

وشاءت القرعة أن تضع أنس فى النصف الأسفل للجدول الرئيسى للبطولة، ما يعنى أن هناك إمكانية لمواجهة صوفيا كينن مجددًا، فى الدور ربع النهائى.