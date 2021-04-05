شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يدخل فى مفاوضات مع «فاسكيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتهى عقد الجناح الإسبانى لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالى، مما يفتح له باب الرحيل مجانًا لأى نادٍ آخر.

وظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضم الدولى الإسبانى، على رأسها بايرن ميونيخ.

وكشفت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا» حقيقة هذه التقارير، حيث أكدت أن هناك محادثات بدأت بالفعل بين مسؤولى بايرن ووكيل فاسكيز.

رغم ذلك، لم تدخل هذه المفاوضات مراحل متقدمة، بخلاف ما زعمته الصحف الإسبانية مؤخرًا.

من جانبها، أفادت صحيفة «ABC» بأن بايرن يواجه مهمة صعبة فى طريقه نحو ضم فاسكيز، نظرًا لدخول اللاعب دائرة اهتمام تشيلسى، مانشستر يونايتد وميلان.

وتتناسب خصائص فاسكيز بشدة مع الفريق البافارى، حيث إن اللاعب يتميز بقدرته على لعب دور «الجوكر» بقدرته على شغل أكثر من مركز.