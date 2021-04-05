جماهير يونيون تفاجئ فريقها بألعاب نارية خارج الملعب

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وقال المت حدث باسم النادي كريستيان أربايت «لم نتدخل ولم نطلب أي عروض بالألعاب النارية. لم يكن لدينا توقعات أو معرفة بأي شيء من هذا القبيل، ساهمنا فقط في إبقائهم بالخارج، ولم نقم بشيء آخر».
وبعد بداية المباراة على ملعب استاد (آندر آلتن فورستيري)، بدأ المشجعون في إطلاق الألعاب النارية خارج الاستاد، وقد كان صوت الضوضاء مسموعا في البث التليفزيوني للمباراة لنحو 3 دقائق.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة (بيلد) الألمانية على الإنترنت أن الألعاب النارية تسببت في حريق بسيط على سطح أحد الأكشاك، لكن أفراد الأمن سيطروا على الموقف بشكل سريع وأخمدوا الحريق.
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