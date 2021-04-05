شكرا لقرائتكم خبر جماهير يونيون تفاجئ فريقها بألعاب نارية خارج الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فوجئ فريق يونيون برلين باحتفالات وعروض بالألعاب النارية أقامها مشجعوه خارج استاد الفريق خلال مباراة الديربي التي انتهت بتعادله مع هيرتا برلين 1 / 1 أمس الأول ضمن المرحلة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال المت حدث باسم النادي كريستيان أربايت «لم نتدخل ولم نطلب أي عروض بالألعاب النارية. لم يكن لدينا توقعات أو معرفة بأي شيء من هذا القبيل، ساهمنا فقط في إبقائهم بالخارج، ولم نقم بشيء آخر».

وبعد بداية المباراة على ملعب استاد (آندر آلتن فورستيري)، بدأ المشجعون في إطلاق الألعاب النارية خارج الاستاد، وقد كان صوت الضوضاء مسموعا في البث التليفزيوني للمباراة لنحو 3 دقائق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة (بيلد) الألمانية على الإنترنت أن الألعاب النارية تسببت في حريق بسيط على سطح أحد الأكشاك، لكن أفراد الأمن سيطروا على الموقف بشكل سريع وأخمدوا الحريق.