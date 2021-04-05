شركة سعودية تفوز بالحقوق الحصرية للبطولات الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الشركة الوليدة ( الرياضة السعودية) على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة 4 سنوات تبدأ من عام 2021 الحالي وتنتهي في عام 2024.

جاء ذلك بعد أن وقع الاتحاد القاري عقدا مع شركة الرياضة السعودية تمتلك الشركة بموجبه حقوق بث المباريات الرسمية داخل النطاق الجغرافي للمملكة وبشكل حصري لجميع مباريات المسابقات الآسيوية بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للدعم الكبير الذي يجده القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة والاهتمام الخاص من ولي العهد وحرصه على تطوير الرياضة ووضع المملكة على خارطة المشهد الرياضي العالمي، مما جعلها محط أنظار العالم باستضافتها للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى جانب تمكين محبي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في المملكة من متابعة ومشاهدة أبرز الأحداث الرياضية.

وعن هذه الشراكة، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور «إنها لحظة في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد الآسيوي، فلطالما كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى دول كرة القدم، ليس فقط في الخليج والشرق الأوسط فحسب، بل وفي آسيا كذلك، وهذه الاتفاقية ستعطي الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية فرصة الحصول على التغطية الأفضل والأشمل لمسابقات الاتحاد الآسيوي وفق أعلى معايير الجودة والتقنية الحديثة».

وأضاف «نحن ممتنون لشركة الرياضة السعودية على ثقتها الكبيرة واستثماراتها في كرة القدم الآسيوية، ونتطلع للعمل معها على زيادة التطوير ورفع الاهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي».

يذكر أن شركة الرياضة السعودية تأسست في منتصف 2020، وهي شركة متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.

كيف تبث الشركة المباريات؟

