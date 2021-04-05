سقوط النصر يكلفه خسارة 7 مكاسب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاش النصراويون أمس الأول كابوسا جديدا بعد إقصاء الفريق الأول لكرة القدم من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفيصلي 1/ 0 رغم أن الأخير لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة للمباراة عقب طرد مدافعه المؤثر إيغور روسي، ليفقد النصر هدفه الاستراتيجي الأول من الموسم الحالي المتمثل بالظفر ببطولة كأس الملك ولا سيما أن حظوظه تلاشت في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الطريق ممهدا أمام النصر لتحقيق لقب غاب عن خزائنه أكثر من ثلاثة عقود بعد أن شهدت البطولة إقصاء فرق الهلال والاتحاد والأهلي والشباب قبل الوصول إلى الدور نصف النهائي. مكاسب أضاعها النصر





التفريط في إضافة بطولة ثانية بعد أن حقق كأس السوبر السعودي.



إضعاف فرص حصوله على مقعد بدوري أبطال آسيا.



عدم المشاركة كطرف ثالث على التوالي في بطولة كأس السوبر.



خسارة الجانب المعنوي المرتفع لدى مجلس إدارة مسلي آل معمر والقائمة الذهبية التي تسعى لتصحيح مسار الفريق.



الدخول في دائرة الشك حول جدوى استمرار حسين عبدالغني كمدير تنفيذي لكرة القدم.



استعادة ثقة الجماهير.



التهيئة الجيدة للموسم المقبل.



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