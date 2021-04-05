شكرا لقرائتكم خبر بعد 55 عاما.. نهائي كأس الملك دون الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ 55 عاما لم يغب عن نهائي بطولة كأس الملك التي مرت بعدد من المراحل، أي من الفرق الخمسة الكبيرة (الهلال والأهلي والاتحاد والنصر والشباب)، فيما لن يكون لأي من هذه الفرق حضور في نهائي النسخة الحالية الحديثة بعد أن انحصر اللقب بين المتأهلين التعاون والفيصلي، في إشارة إلى كسر احتكار الكبار الصعود على منصات التتويج وارتباط الألقاب بأي منها.

وكانت آخر بطولة جمعت بين فريقين بعيدا عن الكبار، جرت عام 1966 بين الوحدة والاتفاق وانتهت بتتويج الاتفاق باللقب.

ويبدو أن موسم الحصاد الخاص بقرار زيادة اللاعبين الأجانب بدأ يظهر، حيث لم تعد فرق الوسط أو المؤخرة تعترف بأفضلية الكبار أو تبقى صيدا سهلا أمامها.

ورغم غياب المقارنة بين أوضاع الفرق الكبيرة ذات الميزانية المالية الضخمة والقاعدة الجماهيرية العريضة (الهلال والنصر والأهلي والاتحاد)، وأوضاع التعاون والفيصلي، إلا أن الأخيرين صعدا لنهائي البطولة الأغلى، حيث ضمن أحدهما الحصول على كأس البطولة وجائزة مالية 10 ملايين ريال، مقابل 4 ملايين ريال للوصيف.

وسبق للتعاون التتويج بكأس الملك في نسختها المحدثة موسم 2019 عقب فوزه على الاتحاد في النهائي 2/ 1، كما وصل النهائي عام 1990 وخسره أمام النصر، فيما خاض الفيصلي نهائي البطولة أمام الاتحاد في 2018 وخسره لمصلحة الأخير.

من جانبه، أوجز المدرب الوطني عبدالله المسند أسباب وصول التعاون والفيصلي للنهائي عقب فوز الأول على الفتح 3/ 2، والثاني على النصر 1/ 0 في الدور قبل النهائي أمس الأول، إلى تغلب الفكر على المال، إضافة إلى عاملي الاستقرار الفني والإداري.

أسباب أوصلت التعاون والفيصلي للنهائي حسب رؤية المسند

