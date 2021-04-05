رودريقيز يحجز مقعده في الكلاسيكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاز لاعب الاتحاد، غاري رودريقيز كافة الاختبارات الفنية واللياقية التي خصصت له في اليومين الماضيين ليجبر المدير الفني فابيو كاريلي على ضمه إلى قائمة الـ 18 لاعبا التي سيدفع بها في مواجهة الهلال مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما بدأ كاريلي أمس في اختيار العناصر الأساسية التي سيزج بها في الكلاسيكو المرتقب من خلال المناورات يجريها في مساحات كاملة للملعب وأخرى مختصرة.

وحرص كاريلي خلال التدريبات على تدوير عدد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع لمتابعة الانسجام بين اللاعبين وأبرز العناصر التي يجب أن تشارك في لقاء الجمعة، حيث يتنافس على شغل المركز الثلاثي عمر هوساوي وعبد المحسن فلاتة وحمدان الشمراني.