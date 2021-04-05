أمير منطقة القصيم ونائبه يهنئان التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس نادي التعاون بتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بارك لإدارة النادي وأعضاء الشرف ما حققه التعاون من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، انعكست على أدائه للوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، متمنيا للفريق التوفيق في مباراته النهائية أمام الفيصلي. كما هنأ نائب أمير المنطقة، فهد بن تركي إدارة نادي التعاون بالتأهل.



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