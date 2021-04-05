شكرا لقرائتكم خبر عن العنكوشي يهاجم حكام الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

هاجم حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية الرياضي، حكام الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وحملهم مسؤولية تراجع نتائج الفريق، واصفاً ركلة الجزاء التي تم احتسابها ضد فريقه لحساب الطلبة ب«الظالمة».

وقال العنكوشي في بيان، إنه في ظل توالي الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريق كرة القدم بالنادي في منافسات الدوري، فإن مجلس إدارة النادي يأسف للأخطاء التحكيمية التي

عاناها الفريق منذ بداية الدوري حتى بلغت مستواها الكارثي في مباراة الطلبة والتي منحت هدية الفوز للأخوة نادي الطلبة من حكم المباراة.

وأضاف، إننا في نادي الديوانية جهزنا ملفاً كاملاً موثقاً بمقاطع الفيديو للأخطاء الواضحة والمتكررة التي تعرض لها فريقنا منذ بداية الموسم، والتي كادت تعصف بكل جهودنا وما زالت مستمرة حتى اليوم، مبيناً، أنه سيتم عرض الفيديو على أي مسؤول في الاتحاد يطلبه، سعياً منّا لإيقاف هذا المسلسل الذي لا تنتهي حلقاته، حيث كانت القرارات الخارجة عن حكم مباراتنا أمام الطلبة، باحتساب ركله جزاء ظالمة، محل تناقض كبير لفداحتها كماً ونوعاً.

وختم العنكوشي، بالقول:«هذا النهج والمستوى من التحكيم لا يرقى لمستوى أي حكم عادل والتي لا يتقبلها أحد، وتؤدي للإطاحة باجتهادات وإعداد طويل لفريق بأكمله من خلال أخطاء واضحة، وبكل أسف لم يتم محاسبة الحكام المخطئين».