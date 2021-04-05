3 لاعبين ينضمون إلى الأهلي في الموسم الجديد بأوامر موسيماني.. بينهم مهاجم أجنبي

الشارقة - اميمة ياسر - يجهز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل، وفقًا لإحتياجات الفريق خلال الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية احتياج الأهلي لأكثر من مركز بسبب الإصابات وحالات الإجهاد التي ضربت اللاعبين في ظل ضغط المباريات، نظرًا لمشاركة الفريق في أكثر من مسابقة.

ووفقًا لما كشفه مصدر داخل النادي الأهلي فإن موسيماني حدد طلبات الموسم الجديد للبدء في تقييم اللاعبين ومفاوضة أنديتهم لحسم الصفقات مبكرًا.

ونشر موقع «الوطن سبورت» المراكز التي طلب موسيماني التعاقد معها وفقًا لما كشفه المصدر.

- ظهير أيمن

طلب بيتسو موسيماني ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن لتعويض غياب محمد هاني، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي، وعدم اقتناعه باللاعب أحمد رمضان «بيكهام» في ذلك المركز.

وبات كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى صفوف النادي الأهلي هو الأقرب للانضمام إلى الأهلي من أجل التعاقد معه في بداية الموسم الجديد.

- جناح أيمن

يدرس موسيماني ملف عدد من اللاعبين في مركز الجناح الأيمن من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين المصريين في ظل تراجع مستوى حسين الشحات وأزمات كهربا.

وبات أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، هما الأقرب للانضمام إلى قائمة الأهلي في الموسم المقبل، حيث يتم المفاضلة بينهما.

- مهاجم أجنبي جديد

طلب المدرب الجنوب أفريقي ضرورة التعاقد مع رأس حربة أجنبي جديد في بداية الموسم الجديد، في ظل أن اللاعبين المتواجدين يعانون من إهدار الفرص وعقم التهديف.

ورغم أن الأهلي تعاقد مع والتر بواليا في يناير الماضي من الجونة، إلا أن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده في التشكيل الأساسي حتى الوقت الجاري، بسبب إهدار الفرص بشكل مستمر.