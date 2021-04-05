شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يغيب عن قيادة إنبي أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى إنبي عن مواجهة أسوان المقرر لها غدا، الثلاثاء، على ملعب أبناء زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب طولان عن قيادة الفريق البترولى أمام أسوان بسبب ملازمته الفراش بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال الأيام الماضية بتفتيت حصوة على الكلى، حيث نصحه الأطباء بضرورة البقاء فى المنزل وخضوعه للراحة الكافية.

ومن المقرر أن يقود ممدوح المحمدى المدرب العام الفريق من أرضية الملعب، بالاتفاق مع حلمى طولان ووصلت بعثة النادى البترولى إلى أسوان اليوم، الاثنين، وكان فى استقبالها اللواء أحمد سليمان رئيس النادى وقدم كلهم كل أيادى العون والمساعدة.

ووجه عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي الشكر إلى اللواء أحمد سليمان على حسن الضيافة والاستقبال حيث كان متواجدا فى مطار أسوان فور وصول بعثة النادى البترولى.

وحذر حلمى طولان لاعبيه من التهاون في مواجهة أسوان وطالبهم بضرورة استغلال أنصاف الفرص، وعدم الاستهتار لاقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة النتائج الإيجابية، والزحف نحو المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

ولفت المدير الفني لفريق إنبي أنظار لاعبيه إلى النتائج السلبية التي يعانى منها فريق أسوان، محذرا إياهم من الانتفاضة المتوقعة لأبناء زهرة الجنوب خصوصا أنهم يلعبون المباراة على أرضهم ولن يفرطوا في نقاط المباراة بسهولة.

إنبي يواجه أسوان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري العام، هي أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحتل إنبي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16.