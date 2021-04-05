شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى مبتسما فى أول ظهور بعد الهدف الكارثى أمام الرجاء: الإيجابية تفوز دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، وهو يقود سياراته والابتسامة على وجهه، وذلك فى أول ظهور له بعد الخطأ الفادح الذى ارتكبه والهدف الذى سكن مرماه فى مباراة الرجاء المغربى أمس، الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة، من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر إكرامى صورته عبر ستورى إنستجرام، صحبها بتعليق: “positivity always win”، أى "الإيجابية تفوز دائما".



شريف إكرامى

وفى وقت سابق من اليوم، الاثنين، حرص عصام الحضرى، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، على دعم شريف إكرامى، بعد الخطأ الذى ارتكبه الحارس فى مباراة أمس أمام الرجاء المغربى بالكونفدرالية الأفريقية، وأدى لاستقبال هدفا من الرجاء.

وكتب الحضرى فى تغريده عبر حسابه الشخصى على تويتر، "كل الدعم لشريف إكرامى.. لا يوجد حارس مرمي بدون أخطاء وأنا واحد منهم.. أفضل حراس المرمى فى العالم بيخطأوا وهذا وارد فى كرة القدم.. أتمرن كويس واقفل ودانك من أى هجوم عليك.. بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف".





وخسر بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، نكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.