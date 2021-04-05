شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تحصد ذهبية سلاح السيف للفرق "شابات" ببطولة العالم مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المنتخب الكوري الجنوبي للشابات على الميدالية الذهبية في منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021.

جاء المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الأول بعد تغلبه على منتخب أمريكا بنتيجة 45-31، وحصل المنتخب الأمريكي للشابات على الميدالية الفضية، وجاء المنتخب الروماني في المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تغلبه على المنتخب التركي بنتيجة 45-42.

كان منتخب مصر للشباب قد تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على أمريكا في نصف النهائي بنتيجة 45-31.

أما منتخب الشابات فقد حقق المركز رقم 12 عالميًا بعد خسارته من إسبانيا بنتيجة 45-25.

وانتهت أمس فعاليات منافسات الناشئات لسلاح السيف للفردي، حيث توجت الأمريكية ماجدة سكاربونيكيويكز على الميدالية الذهبية وتوجت الروسية يوليا سالاباي بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كلا من الأذربيجانية ظريفة حسيونوفا والأمريكية زو كيم.

بينما في منافسات الناشئين توج الروماني سوفار بالميدالية الذهبية، وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كلا من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.