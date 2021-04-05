شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من كريم فؤاد تكشف حقيقة توقيعه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي والمعار من النجوم، حقيقة توقيعه رغبة للانتقال إلى النادى الأهلى مؤكدا أن كل الأنباء التى تداولت هذا الأمر لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ الخليج 365، إن إدارة نادى إنبي لم تتخذ خطوة جديدة في ملف تفعيل عقد كريم فؤاد، لافتا إلى أن اللاعب لا يشغل باله بهذه الأمور ويركز فى تدريبات الفريق البترولى لتحقيق حلمه وطموحاته بالمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، ولكن لن يقف طولان في طريقه لتحقيق حلمه بالانتقال إلى النادي الذى يرغب فيه في الفترة القادمة أو حتى إذا فضل البقاء داخل صفوف الفريق البترولى.

قرر مسئولو نادى إنبي تأجيل ملف تفعيل عقد شراء كريم فؤاد لنهاية الموسم لحين البت في أمر الـ15 مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي حسب العقد المبرم بين إدارة النادى البترولى والنجوم.

كشف مسئولو النادي البترولى إن ملف كريم فؤاد ما زال معلقاً ولم تتخذ إدارة إنبى خطوة جديدة فى تفعيل عقد شراء اللاعب من النجوم، خصوصا أن المبلغ المطلوب لضم اللاعب 15 مليون جنيه، ولم تستقر الإدارة على دفعه، في الوقت الذى تعتمد فيه الإدارة على عدم دفع مبالغ مالية كبيرة فى اللاعبين للتعاقد معهم.