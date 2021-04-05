شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهاجم الاتحاد السكندرى بـ لويس إدوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، فى اللقاء المقرر انطلاقه السابعة مساء اليوم منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من غزل المحلة بهدف دون رد بنفس الجولة.

وجاء تشكيل المقاولون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو السعود

خط الدفاع: باسم علي، محمد سمير، فاروق نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو

خط الوسط: إبراهيم صلاح، يوسف الشيمي، أحمد الجوهري، كريم مصطفى

خط الهجوم: داوودا، لويش إدوارد

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.