شكرا لقرائتكم خبر عن روماريو وسيسيه يقودان هجوم الاتحاد السكندرى أمام المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المقررله السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب باستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من غزل المحلة بهدف دون رد بنفس الجولة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، مصطفى إبراهيم، فوزي الحناوي

خط الوسط: السيد سالم، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، إيمانويل أوكوي

خط الهجوم: رزاق سيسيه، روماريو ويلياميز

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.