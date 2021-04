فرجانى ساسى مرشح لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة بأبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة دورى أبطال أفريقيا اليوم الاثنين، 4 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا. واختارت صفحة البطولة لتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في مقدمة المرشحين لنيل الجائزة بعدما قاد الزمالك للفوز على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، بجانب الجزائرى أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائرى، وريكاردو جوميز لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، وكليتوس تشاما لاعب سيمبا التنزانى.

🇿🇦 @Ricardogoss23 [@Masandawana]

🇩🇿 Amir Sayoud [CR Belouizdad]

🇿🇲 @ClatousCC [@SimbaSCTanzania]

🇹🇳 @FerjaniSassi [@ZSCOfficial]



Time to choose your #TotalCAFCL Player of the Week!