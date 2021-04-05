شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى مرشح لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة بأبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة دورى أبطال أفريقيا اليوم الاثنين، 4 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا. واختارت صفحة البطولة لتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في مقدمة المرشحين لنيل الجائزة بعدما قاد الزمالك للفوز على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، بجانب الجزائرى أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائرى، وريكاردو جوميز لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، وكليتوس تشاما لاعب سيمبا التنزانى.

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وكان الزمالك حقق فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.