شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى المصرى بالفوز على الإسماعيلى للحفاظ على المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفز على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، لاعبيه على مواصلة الانتصارات في اللقاء المقبل أمام الإسماعيلى بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى والمحدد لها الأربعاء المقبل.

ويرغب على ماهر فى الابتعاد أكثر بالمركز الثالث الذى نجح الفريق فى العودة إليه بعد تخطى عقبة طلائع الجيش بالجولة الأخيرة بهدف دون مقابل أحرزه عمر كمال عبد الواحد من ضربة جزاء.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 26 نقطة ، بعدما خاض الفريق 16 مباراة فاز فى 6 وتعادل 8 وخسر مباراتين ، أحرز لاعبوه 20 هدفا ومنى مرماه بـ11 هدفا .

وتعد هذه الطفرة التي صنعها على ماهر في نفوس اللاعبين بالرغم من أنه جاء في نهاية الموسم الماضى وكان الفريق قريبا من الهبوط للقسم الثانى ، إلا أنه استطاع إنهاء الموسم في مركز متقدم بعدما حقق الفوز في اكثر من مباراة صعبة مثل بيراميدز .

وفى الموسم الحالي نجح المصرى في الحفاظ على أسلوب لعبه من بداية الدورى وحقق الفوز تلو الأخر حتى استطاع الوصول للمركز الثالث مبتعدا عن فرق أصحاب مالية كبيرة على رأسها بيراميدز وإنبى وسيراميكا والبنك الأهلى ، بالإضافة لخوضه المباريات بـ21 لاعبا فقط بسبب عدم التعاقد مع لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادى .