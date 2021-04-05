شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينافس 3 لاعبين على جائزة أفضل هدف بالجولة الخامسة بأفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صفحة دورى أبطال أفريقيا اليوم، الاثنين، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء هدف محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك فى شباك مولودية الجزائر في مقدمة الأهداف المرشحة، بجانب كل من الكونغولى زيمانجا سوزى لاعب فيتا كلوب، والزامبى كلاتوس تشاما لاعب سيمبا التنزانى، وأخيرا التونسى محمد بن رمضان نجم الترجى التونسى.

محمود شيكابالا أحرز الهدف الثانى للزمالك فى مرمي مولودية الجزائر بالدقيقة 33 في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وكان الزمالك حقق فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.