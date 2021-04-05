شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حسن شحاتة حقق بطولة الدورى كلاعبا مرة واحدة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسن شحاتة لاعب الزمالك السابق والمدرب السابق للمنتخب الوطنى من أبرز نجوم القلعة البيضاء فى العصر الذهبي لما حققه من انجازات، بالإضافة إلى إطلاق الجماهير لقب المعلم عليه نظرا للحركات وحنكته داخل المستطيل الأخضر.

ورغم أن حسن شحاتة هو المدير الفنى الوحيد للفراعنة الذى توج ببطولة أمم أفريقيا 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010، وتتويجه مع المقاولون العرب بكأس مصر عام 2004 وهو فى الدرجة الثانية إلا أن مسيرته كلاعبا تختلف عن بطولاته فى منصب المدير الفنى من ناحية البطولات مع كونه من أهم المواهب الكروية فى تاريخ الكرة المصرية.

المعلم حسن شحاتة توج ببطولة الدورى وهو لاعبا مرة واحدة فقط موسم 1977/1978، وسجل خلال مشاركته فى بطولة الدورى 77 هدفا، مقابل التتويج بالكأس 3 مرات وتسجيل 5 فى كأس مصر.

وحصل المعلم حصل شحاتة على جائزة "أفضل لاعب بمصر" عام 1976 وعلى "وسام الرياضة من الطبقة الأولى" في عام 1980.