تتويج تاريخي.. مصر تفوز ببطولة العالم للشباب للسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق منتخب مصر للشباب للسلاح إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بذهبية منافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021.

وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا على منتخب روسيا المصنف رقم ٣ عالميا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية وروسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على الميدالية البرونزية.

وتعد الميدالية هي الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضا للفراعنة في بطولات العالم للشباب.

ومثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل.

ويقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزة والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جندية والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم ١ عالميا وبطل العالم في إنجاز تاريخي بنصف النهائي بنتيجة 45-31.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.