"تقدم باعتذار".. سام مرسي يعلن إصابته في إنجلترا ولاعب واتفورد يوجه رسالة له

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن سام مرسي لاعب نادي ميدلسبره الإنجليزي، انتهاء موسمه مع الفريق بسبب إصابة تعرض لها اليوم، الإثنين، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ونشر مرسي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أكد خلالها أن الإصابة التي تعرض لها ستمنعه من العودة للمشاركة فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي.

وقال مرسي في تغريدته: "يبدو أن موسمي قد انتهى، لا أرى تعمد في إصابتي فقط كان صراع على الكرة، أشكرهم على الدعم هذا الموسم وأتطلع للعودة إلى ملعب ريفرسايد، إن شاء الله سأعود سريعًا وأتمنى نهاية قوية للفريق للموسم".

ومن جانبه، علق السيراليوني ناثنيال شالوباه لاعب واتفورد الذي تسبب في إصابة مرسي، معتذرًا للاعب في رده على التغريدة الأساسية.

وقال شالوباه: "أعتذر منك أخي، لم أتعمد أبدًا أن أتسبب في إصابة أي لاعب آخر، أتمنى لك شفاء سريع".

ورد مرسي على السيراليوني قائلًا: "شكرًا أخي، لست في حاجة للاعتذار لأنك لم تخطأ، حظ موفق للتأهل إلى بريميرليج".