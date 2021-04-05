كرة يد.. النجم الساحلي مرشح لمواجهة الزمالك في الطريق للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تلقى فريق كرة اليد بنادي النجم الساحلي التونسي دعوة من الاتحاد الأفريقي لمواجهة الزمالك المصري، في مباراة تحديد بطل كأس السوبر القاري.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة موازييك التونسية، فإن الاتحاد الأفريقي وجه الدعوة للنجم لخوض اللقاء الذي سيحدد ممثل القارة السمراء في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وأوضحت الإذاعة في تقريرها، أن النجم الساحلي قد يمتنع عن خوض اللقاء خاصة أنه يمر بضائقة مالية في فريق كرة اليد خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة أغادير المغربية خلال شهر مايو القادم.

الجدير بالذكر أن الانجم الساحلي هو بطل كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس خلال النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2019.