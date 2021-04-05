شيكابالا مُرشح لأفضل هدف في الجولة بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا عبر تويتر قائمة لأفضل 4 أهداف خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات، وفتح باب الاستفتاء بين الجماهير لاختيار الأفضل.

وجاء هدف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في شباك مولودية الجزائر ضمن المرشحين لأفضل هدف في الجولة، والذي جاء من مراوغة مميزة وتسديد الكرة بشكل متقن.

وضمت القائمة أهداف كل من زيما سوزي لاعب فيتا كلوب، وكلاتوس تشاما لاعب سيمبا التنزاني، ومحمد بن رمضان لاعب الترجي، وشيكابالا لاعب الزمالك.

وكان شيكابالا قد قاد الزمالك للفوز على المولودية بهدفين دون رد، في لقاء أقيم السبت الماضي في الجزائر، ويحتاج الفريق للفوز في المباراة المقبلة أمام توينجيت السنغالي بالإضافة لخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي لضمان التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.