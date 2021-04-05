فرجاني ساسي ينافس على جائزة الأفضل بجولة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020/2021.

وتواجد في قائمة المرشحين من قبل كاف كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائري، ريكاردو جوس حارس صنداونز الجنوب إفريقي وكلاتوس شاما لاعب سيمبا التنزاني.

وساهم فرجاني ساسي في فوز الزمالك على مولودية الجزائر بثنائية نظيفة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى خمس نقاط بعد تحقيق أول انتصار له بالبطولة.

كما ينافس لاعب آخر من الزمالك على جائزة أخرى، حيث تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق بين قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف في الجولة.

وبإمكان الجماهير المشاركة في التصويب عبر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على مواقع التواصل الاجتماعي.