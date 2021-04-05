يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري في الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الاثنين 5-4-2021 لحساب الجولة 17.

يستقبل الاتحاد السكندري فريق المقاولون العرب على ملعب الاسكندرية، في أولى مباريات الفريقين بمسابقة الدوري المصري We بعد العودة فترة التوقف الدولي.

ويدير مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري الحكم المصري “محمد الحنفي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

حقق نادي الاتحاد السكندري الفوز في آخر مباراة خاضها في الدوري المصري We، وكانت على حساب “البنك الاهلي”، ويتطلع اليوم إلى مواصلة نتائجة الإيجابية بتحقيق الانتصار على المقاولون العرب.

في المقابل، سيبحث نادي المقاولون العرب عن الانتصار الغائب منذ جولتين، حيث كان آخر انتصار لذئاب الجبل على فريق أسوان في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري We، وفي رصيده 25 نقطة، بينما يقبع المقاولون العرب في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

وتنقل مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

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