تعرف على نتائج مباريات اليوم في كأس سوريا 2021 الذي شهد تألق الكرامة والاتحاد في لعبة ركلات الجزاء الترجيحية.

تجنب فريقا الكرامة والاتحاد مفاجآت الوثبة والوحدة في مباريات اليوم الاثنين 5 أبريل 2021، بالدور ربع النهائي من بطولة كأس سوريا موسم 2021/2020، حيث حققا الفوز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

ورافق الكرامة والاتحاد كل من حطين والجبلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الجمهورية السورية التي شهدت العديد من المفاجآت هذا الموسم.

وفَجر نادي جبلة مفاجآة من عيار ثقيل يوم أمس الأحد عندما أطاح بفريق الشرطة بهدف دون رد، ليجد نفسه في مواجهة قوية أمام الكرامة بالدور نصف النهائي منتصف هذا الشهر.

الشيء نفسه فعله فريق حطين اليوم، عندما ضرب الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد شهر ونصف فقط من تجاوزه لعقبة فريق الفتوة في الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر إقامة مباراتي نصف نهائي كأس سوريا يوم 17 أبريل 2021، على أن تكون المباراة الأولى بين الكرامة وجبلة، والثانية بين حطين والاتحاد.

نتائج مباريات اليوم في كأس سوريا 2021 | ركلات الجزاء تنصر الكرامة والاتحاد

جبلة 1-0 الشرطة (سجل هدف جبلة حمزة الكردي في الدقيقة 65).

الكرامة 1-1 الوثبة (فوز الكرامة بفارق ركلات الجزاء 4-3 بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي – حارس الكرامة عبد اللطيف النعسان تصدى لركلتين)

الاتحاد 0-0 الوحدة (فوز الاتحاد بفارق ركلات الجزاء 5-4 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي)

حطين 3-1 الجيش (سجل ثلاثية حطين محمد قطايا وحسن أبو كف)

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس سوريا

الكرامة ضد جبلة (الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش 17-4-2021)

حطين ضد الاتحاد (الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش 17-4-2021)