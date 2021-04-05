شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وجوتا يحملان أحلام ليفربول في موقعة «الأبطال» أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من أن هناك الكثير من الأسباب وراء إخفاقات ليفربول هذا الموسم، مثل الإصابات الطويلة التي ضربة الفريق وغياب لاعبين كبار مثل فيرجيل فان ديك وجو جوميز، إلا أن خط الهجوم يعد المشكلة الأكبر في الفريق في الفترة الأخيرة، حيث لم يُساعد المُهاجمين بقية زملائهم خلال مُنافسات الموسم الجاري.

مع فوز فريق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأحمر بأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عامًا، تم الإشادة بثلاثي الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وتشير الأرقام والإحصائيات أن في جميع مسابقات مشوار ليفربول الأخير، سجل صلاح 23 هدفا، وماني 22 هدفا، وفيرمينو 12 هدفا، بينما سجل ديفوك أوريجي ستة أهداف فقط.

يبدو من خلال هذه الأرقام أن صلاح النجم الدولي المصري هو الوحيد الذي لم يقل مستواه عن الموسم الماضي، بينما شهد ماني (12 هدفًا) وفيرمينو (ستة أهداف) تراجعًا كبيرًا. سجل أوريجي مرة واحدة فقط.

إجمالاً، تراجعت أرقام ليفربول أمام المرمى. بعد 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، سجلوا 15 هدفًا أكثر من مجموعهم في هذا الموسم. من حيث النقاط، لديهم 34 أقل.

في أوروبا، لا تختلف إحصائيات التهديف في ليفربول كثيرًا. عندما خرجوا من أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 2019/20، سجلوا 16 هدفًا. هذا الموسم، بعد أن وصلوا إلى ربع النهائي ، لديهم 14.

جوتا الضوء الساطع:

أربعة من تلك الأهداف الـ14 جاءت من توقيع ديجو جوتا الجديد، الذي وصل من صفوف فريق ولفرهامبتون الصيف الماضي. أهداف صلاح الخمسة فقط هي التي تفوقت على رصيد البرتغالي في دوري أبطال أوروبا لليفربول هذا الموسم.

وتنطبق هذه الأرقام أيضًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جعلت أهداف جوتا الثمانية في المركز الثاني خلف صلاح 18 في ترتيب النادي.

منذ عودته من غياب دام ثلاثة أشهر بسبب الإصابة في مارس الماضي، أثار جوتا إعجاب الجميع، حيث سجل هدف ليفربول على ولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولية.

مع البرتغال، سجل ثلاثة أهداف في مباراتين. عند عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت سجل جوتا هدفين في مرمى آرسنال، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الإمارات وانتهت بتفوق الضيوف بثلاثية نظيفة.

وهو ما يؤكد أن جوتا سيكون له دورًا كبيرًا خلال موقعة ريال مدريد بجانب صلاح الذي يُقدم هو الأخر مستويات رائعة للغاية هذا الموسم برغم من التقارير التي تربطه دومًا بالرحيل عن ملعب الانفيلد والانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد الصيف المُقبل.

جوتا، بالطبع، ليست غريبة على مدريد. كان ضمن صفوف أتلتيكو مدريد بين عامي 2016 و2018، على الرغم من أنه قضى كلا الموسمين متعاقدًا مع لوس روجيبلانكوس على سبيل الإعارة في مكان آخر.

قد يكون المستوى الرائع الذي ظهر عليه الثنائي صلاح وجوتا في لندن يوم السبت بمثابة تحذير للوس بلانكوس، الذي واجه صعوباته أمام المرمى في الآونة الأخيرة.

وأسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، في تكرار أيضًا لنهائي عام 2018، الذي انتهى لصالح الملكي (3-1)، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء على أرضية ملعب الفريدو دي ستيفانو، بينما تُلعب مباراة العودة يوم الأربعاء 14 من الشهر نفسه على ملعب أنفيلد.

وضمن الريدز مكانا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في أربعة مواسم بتسجيله أربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين أمام لايبزيج الألماني في دور الستة عشر، بينما تأهل المرينجي على حساب أتلانتا الإيطالي، إثر الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفًا بمجموع المباراتين.