شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى «السيتى» و«توتنهام» بحضور جماهيرى فى كأس الرابطة الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت رابطة دورى البطولة الإنجليزية (التشامبيونشيب)، المسؤولة عن تنظيم كأس رابطة الأندية المحترفة، حضور الجماهير للمباراة النهائية. وقالت الرابطة، فى بيان على موقعها الرسمى: «تم تأكيد دخول نهائى كأس الرابطة ضمن الاختبارات الرسمية لبرنامج الأبحاث التابع للحكومة، لذا يسمح بحضور 8 آلاف شخص لمباراة توتنهام ومانشستر سيتى، فى ستاد ويمبلى، يوم الأحد 25 أبريل الجاري».

وأضافت: «بعد العمل على نطاق واسع مع المسؤولين، تؤكد الرابطة إتاحة نسبة من التذاكر للأندية المتأهلة إلى النهائى، ما يعنى أن كل فريق يستطيع أن يحظى بجزء من مشجعيه فى المدرجات».

وتابعت: «سيعلن عن المزيد من المعلومات حول التذاكر والعدد المخصص لكل نادٍ بشكل منفصل فى الوقت المناسب».

واختتمت: «ستخصص تذاكر للسكان المحليين فى منطقة برنت، بالإضافة إلى تذاكر خاصة لموظفى وزارة الصحة، والتى ستكون وسيلة لشكرهم على الخدمة الرائعة التى تم تقديمها خلال فترة الوباء».