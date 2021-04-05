شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير» يكشف موقفه من التعاقد مع «أجويرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح أولى جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إمكانية التعاقد مع المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، بعد أن يرحل عن صفوف الجار (مان سيتى) فى نهاية الموسم الحالى، بعد مسيرة طويلة استمرت على مدار 10 أعوام.

وسجل أجويرو 257 هدفًا فى 384 مباراة ليصبح الهداف التاريخى للسيتى، وفاز معه بـ4 ألقاب للدورى الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد و5 ألقاب لكأس الرابطة وسيغادر النادى عندما ينتهى عقده فى نهاية الموسم الحالى.

وآخر لاعب كبير انضم إلى سيتى قادمًا من يونايتد كان كارلوس تيفيز، وهو أرجنتينى أيضًا.

وأمضى تيفيز موسمين على سبيل الإعارة فى صفوف سيتى قبل الانتقال بصفة دائمة فى 2009، حيث فاز معه بلقب الدورى فى موسم 2011-2012.

وقال سولشاير إنه لا يتوقع أن يسير أجويرو على خطى تيفيز، مضيفًا: «لا أتوقع أن ينتقل لاعب إلى المنافس المحلى بعد أن أمضى 10 أعوام فى صفوف النادى المجاور».