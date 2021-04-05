شكرا لقرائتكم خبر عن تألق سالم السويدي وعمر المرزوقي في بطولة القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية «لونجين» راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وجرت منافسات النهائي في يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وفي نهائي الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، قبلت 14 خيلاً تحديات شوط الجولتين، ونجح الفارس سالم أحمد السويدي في قيادة فرسه «فهرنهايت دي هولبيك» إلى مركز الصدارة، منهياً الجولتين دون نقاط جزاء، والجولة الثانية أكملها في زمن بلغ (81.12) ثانية.

وانطلقت المنافسات بشوط مفتوح من جولة واحدة على حواجز (125 ـ 130) سم، وشارك فيه 60 فارساً وفارسة، ونجح منهم 17 فارساً في عبور مسار الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت توج الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي بالفرس «كورال بيتش زد» من إسطبلات الشراع.

وفي الشوط المفتوح الثاني من مرحلتين على حواجز (130) سم، شارك 59 فارساً وفارسة، و11 منهم أكملوا المرحلتين دون خطأ، وحاز الصدارة الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «سيباليا» من نادي أبوظبي للفروسية.

وكان جواد الـ 7 سنوات «أليت دو بونتس» ملك وسيم شمدين وبقيادة الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية عند حسن ظن المتابعين لأدائه والنتائج المتقدمة التي ظل يحققها طوال مشاركاته في منافسات الموسم، والبطولات الدولية من فئة النجمة الواحدة وحاز الفوز في الكثير منها، وتوَّجها بلقب نهائي فئة خيول الـ 7 سنوات، من بين 12 خيلاً تنافست في ختام أشواطها من جولتين على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، منهياً معه الجولة الثانية في زمن بلغ (80.52) ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى.

وتنافست 10 من خيول القفز الصغيرة عمر (5 سنوات) في الشوط النهائي، بمواصفات الجولتين على حواجز بلغ ارتفاعها (115) سم، وفاز الجواد «شالي»، ملك عبد الله المري، وبقيادة الفارس أحمد نبيل فلكناز من مركز الإمارات للفروسية، بلقب فئة (5 سنوات) وتوّج بجائزة المركز الأول، بعد إكماله الجولة الثانية في زمن بلغ (86.19) ثانية، مع نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح في الجولة الثانية.

وجاءت المنافسة الأولى للفرسان المبتدئين من جولة واحدة على حواجز (110) سم، والثانية لفئة المبتدئين جاءت في ختام اللقاء بمواصفات الجولتين على حواجز تراوح ارتفاعها بين (110 ـ 115) سم، وشارك فيها 23 فارساً وفارسة، وسيطرت فيها الفارسات على المراكز الخمسة الأولى، فقد حازت جائزة المركز الأول الفارسة آمنة بني هاشم بالجواد «ذا غرونس» من نادي دبي للبولو والفروسية، ونالت الفارسة مريم أحمد أهلي جائزة المركز الثاني بالفرس «كابيتولا إس آر زد» من نادي الشارقة للفروسية، وحصلت الفارسة شيخة فؤاد المدفع على جائزة المركز الثالث بالجواد «بنتاجون» من نادي سيدات الشارقة الرياضي.