شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الشارقة» يستعرض معايير مشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت لجنة الألعاب الفردية في مجلس الشارقة الرياضي، تقرير زياراتها لعدد من أندية الإمارة، وأهم المعايير لجعل الشارقة مدينة رياضية أولمبية، خلال اجتماعها الشهري الذي عقد في مقر اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وحضور الأعضاء مي موسى العامري، وبخيت سعيد القرص، وأحمد إبراهيم الطيب، وعبيد عبدالرحمن العسم، وخالد الريسي، وعبدالله الهاجري، ومحمد شلش.

ورحب عبدالملك جاني بالحضور، ونقل لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي على الجهد المبذول في زيارات اللجنة لأندية الحمرية والبطائح وخورفكان والذيد ومليحة والدفاع عن النفس، وجهودهم لتطوير الألعاب الفردية متضمنة الإحصاءات والتحديات والتوصيات، وتمنى لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تفاصيل أهم المعايير لمشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية، منها الإقامة، والإعاشة، والتأشيرات وآلية دخول البلاد، ومدة الاستضافة والمواصلات، وإدارة الحركة والمرافق الرياضية والمنشآت والملاعب، والتواجد الجماهيري، والتطوع، والمرافقين، وأنواع المسابقات والبطولات، والتعرف إلى حالات الطقس والمناخ والمطارات والموانئ، ونقاط الحدود واللجنة المنظمة واللجان العاملة، إضافة إلى الجوانب الإعلامية والتسويقية والطبية والصحية والأمنية، وغيرها، ما يساهم في استكمال جميع المتطلبات اللازمة للمشروع للحصول على الاعتماد النهائي.