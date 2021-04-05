شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي الأربعاء للإعلان عن «بطولة العالم للرياضات الهوائية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مركز رأس الخيمة للمعارض التابع لغرفة تجارة رأس الخيمة إلى جانب ممثلين عن منظمة الشبكة الرياضية الدولية مؤتمراً صحفياً صباح يوم الأربعاء في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمرا برأس الخيمة؛ وذلك للإعلان عن استضافة الغرفة لبطولة العالم للرياضات الهوائية والتي ستقام في إمارة رأس الخيمة لأول مرة في الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر/ أيلول المقبل؛ وذلك تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ويشارك في البطولة أكثر من 28 دولة عربية وأوروبية.

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة أن المؤتمر الصحفي سيعقد بحضور مسؤولين من منظمة الشبكة الرياضية وكافة وسائل الإعلام؛ للإعلان عن كافة تفاصيل إقامة البطولة، وعن دعم ورعاية الراعي الرسمي للبطولة وعن كافة تفاصيل الدول المشاركة.