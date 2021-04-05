شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالانتاج الحربى، سلبية مسحة كورونا لفريقه بالكامل استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. ويعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات فريق سيراميكا وآخرها مباراته مع الإسماعيلى عقب استنئاف مباريات الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم قبل ملاقاته

ويقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقاط بعد أن خاض 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت الجمعة، على استاد الأهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي،وخاض كشرى فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشري المدير الفني للانتاج الحربي، أن مهمته في الوقت الحالي مع فريق الإنتاج الحربي هي الأصعب في مسيرته التدريبية، وقال كشري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: نلعب خلال الفترة الحالية على تجميع النقاط لأن المركز الحالي لا يليق بالانتاج الحربي، والدوري صعب جداً، وأخر 8 فرق في الجدول فرق كبيرة جداً، والأمر لن يتم حسمه إلى في نهاية المسابقة، وهناك فرق لا أتخيل هبوطها، مثل الاسماعيلي والمقاولون، كلاهما أندية لها تاريخ كبير وأتمنى أن يتحسن مستوى الانتاج أيضاً.

واختتم: لدينا لاعبين مميزين ولكن نحتاج إلى التدعيم في عدة مراكز، ومهمتي مع الإنتاج أصعب من مهمتي من قبل مع أسوان، لأن في أسوان كان الفريق جمع بعض نقاط في الدور الأول، ولكن في الانتاج نبدأ من تحت الصفر والمهمة صعبة، ودائماً حظي التجارب الصعبة.