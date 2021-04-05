شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كارما الملاح لاعبة السلة: بحب ياسمين عبد العزيز والمكرونة بشاميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "كارما أحمد الملاح" لاعبة كرة السلة فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة ، بحب أٌقرأ فى أوقات فراغى

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة البشاميل

من نجمك المفضل؟

ليبرون جيمس



كارما الملاح

من مطربك المفضل؟

محمود العسيلى بحب كل أغانيه.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

رسامة، لأنى بحب الرسم

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

أمشى ولا التفت لأى شىء

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين عبد العزيز ، رقيقة وجميلة وكل أعمالها حلوة.



اللاعبة على البحر

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال اكتر

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية.

يكون رياضى أفضل

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

ارفض طبعا انى اسيب الرياضة