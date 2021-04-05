شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى شقيق فاروق جعفر.. والعزاء فى قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، العميد سيد جعفر الشقيق الأكبر لفاروق جعفر نجم النادي السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المنتظر أن يقام العزاء اليوم عقب صلاة المغرب أمام منزل العائلة بشارع المواردي بقصر العيني، حيث تمت مراسم الدفع عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين.

ويعد فاروق جعفر من أحد أبرز نجوم نادى الزمالك، حيث ولد يوم 29 أكتوبر 1952، وهو من أصول نوبية ولد بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات.

حصل فاروق جعفر على درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية، ويعد أحد أهم لاعبى نادى الزمالك والمنتخب الوطنى على مدار التاريخ، وكان يلقب بملك النص فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فى وسط الملعب.