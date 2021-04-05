شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلي تحسم ملف تدعيم حراسة المرمى مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلي مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدة ملفات مهمة خاصة بفريق الكرة خلال الاجتماع المرتقب الأيام المقبلة. وتعقد اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضوتها زكريا ناصف جلسة خاصة مع موسيماني عقب مباراة سيمبا المقبل ببطولة أفريقيا لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة.

ويأتي فى مقدمة الملفات التى سيتم مناقشتها تدعيم حراسة المرمى بالفريق حيث ترغب اللجنة فى التعاقد مع حارس مرمى الموسم المقبل وهو ما لا يتحمّس له موسيماني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا الجمعة المقبل باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفرييقيا.

من ناحية أخرى، احتوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأزمة التى وقعت بين ثنائي الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني خلال مبارة المريخ السوداني، السبت، بالسودان فى بطولة أفريقيا. وعقد عبد الحفيظ جلسة بين الشناوي وهاني عقب المباراة التى انتهت بالتعادل 2/2 وطالبهما بإغلاق ملف الأزمة العابرة التى وقعت بينهما بين شوطي المباراة لأن الفريق أمامه ارتباطات مهمة الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

وأكد الشناوي وهاني أن ما حدث بينهما فى مباراة المريخ لم تكن سوى "نرفزة ملعب" سرعان ما انتهت بعد المباراة، بل مع بداية الشوط الثانى، خاصة أن هاني توجه إلى الشناوي فى الملعب واعتذر له وقبل رأسه على الملأ حتى تلتقط الكاميرات هذه اللقطة وتنتهي الأزمة قبل أن يتم تحريفها أو تفاقهما.