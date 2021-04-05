شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادات النوعية تحتفل باليوم العالمى للرياضة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية احتفاليه غدا، الثلاثاء، بمناسبة العيد العالمي للرياضة، الذى يوافق السادس من إبريل، وأقرته الأمم المتحده منذ عام 2015.

وتنطلق الاحتفالية فى الحادية عشرة صباح غد على ملاعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبحضور ممثلي هيئة الأمم المتحدة فى مصر ورؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات النوعية وقيادات وزارة الشباب والرياضة وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ونخبة من نجوم الفن والرياضة.

وتتضمن الاحتفالية مسيرة تحت شعار "عيش الرياضة – كن رياضيا "، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب، ثم تبدأ الكلمات الخاصة بهذه المناسبة العالمية بالضيوف وأيضا تكريم بعض رموز الرياضة في الملعب الزجاجي للاسكواش داخل المركز.

ويتابع الضيوف والحضور مباراة استعراضية لابطال المشروع القومي للاسكواش ، تحت قيادة امير وجيه ، ثم ينتقل الجميع الي الملعب المتعدد الانشطة الترويحية ومشاهدة اللعبة الجديدة التي ابتكرها الدكتور طه جمال " الرمية المرتدة ".. وتختتم الاحتفالية داخل الملعب الخماسي باستعراض لابطال المشروع القومي للتايكوندو ، وكذلك متابعة مباراة كرة القدم الخماسية بين لاعبي اكاديمية " ستارز اوف ايجبت " ، وعرض رياضي لطلبة كليه تربية رياضية بنين بالهرم ، وطالبات كليه التربية الرياضية للبنات في الجزيرة ،والنهاية ستكون بمباراة كرة قدم استعراضية يشارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم المصرية القدامي .