شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان مدربا لحراس مرمى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة نادى المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعيين طارق سليمان مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمة المدير الفني.

وأكد الدكتور عصام سراج الدين، المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات، أن طارق سليمان سينضم اليوم، الاثنين، إلى الجهاز الفنى مع الفريق في المعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم 14 أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ 16 للدوري.

واضاف سراج ان المدرب اللبناني بلال محيى الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة تحت قيادة عظيمة، والذي يضم كذلك طارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب الحراس طارق سليمان من مواليد عام 1973 بالحامول بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته الكروية حارس مرمي في ناشيئ نادي الزعفران ثم انتقل لناشئ النادي الاهلي خلال الفترة من 1985 حتي 1993، ولعب خلال مسيرته الاحترافية لأندية المقاولون وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط.

وبدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب حراس عدد من أندية الدوري الممتاز في مقدمتها الأهلي وإنبي والبنك الأهلي.