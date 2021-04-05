شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان مدربا لحراس مرمى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة نادى المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعيين طارق سليمان مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عظيمة المدير الفني.
وأكد الدكتور عصام سراج الدين، المتحدث الرسمي لنادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات، أن طارق سليمان سينضم اليوم، الاثنين، إلى الجهاز الفنى مع الفريق في المعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم 14 أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ 16 للدوري.
واضاف سراج ان المدرب اللبناني بلال محيى الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة تحت قيادة عظيمة، والذي يضم كذلك طارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال.
تجدر الإشارة إلى أن مدرب الحراس طارق سليمان من مواليد عام 1973 بالحامول بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته الكروية حارس مرمي في ناشيئ نادي الزعفران ثم انتقل لناشئ النادي الاهلي خلال الفترة من 1985 حتي 1993، ولعب خلال مسيرته الاحترافية لأندية المقاولون وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط.
وبدأ طارق سليمان مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب حراس عدد من أندية الدوري الممتاز في مقدمتها الأهلي وإنبي والبنك الأهلي.