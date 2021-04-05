شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يفجر مفاجأة: من حقى تدريب أى نادٍ دون مخالفة لوائح الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر طارق العشرى، المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، مفاجأة كبيرة، وكشف عن أحقيته فى تولى تدريب أى فريق بالموسم الجارى نظراً لأنه لم يستقل من تدريب الطلائع، وقال العشرى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، إن الطلائع وجه إليه خطاب شكر بانتهاء مهمته واتحاد الكرة على علم بذلك.

وأكد العشرى أن رئيس اللجنة الثلاثية يعلم أنه يحق للعشرى تولى مسئولية تدريب أى فريق دون أن يكون هناك مخالفة للوائح التى تمنع أى مدير فنى تقدم باستقالته من تدريب فريق آخر بالدورى فى نفس الموسم.

وفى وقت سابق قال العشري ، "لم أفشل مع النادى المصرى لأن الظروف كلها كانت ضدى، وكل اللاعبين أصيبوا بفيروس كورونا، وفيروس كورونا كان بيحطلى التشكيل".

وأضاف طارق العشرى، "قررت الحصول على فترة راحة بعد الفترة العصيبة التى مريت بها وبعد الظروف المرضية وإصابتى بفيروس كورونا، وطلائع الجيش قدم أداءً مميزًا أمام الزمالك والأهلى فى كأس مصر الموسم الماضى، ولكن عدم التوفيق وراء تراجع النتائج".

وتابع طارق العشرى: "كورونا كان مستقصدنى فبعد المصرى أصيب 8 لاعبين أساسيين بكورونا فى الطلائع على رأسهم محمد بسام والحارسين الاحتياطيين، وخسرنا بعض المباريات بأخطاء اللاعبين وأخطاء فردية".

وأوضح طارق العشرى: "إدارة الطلائع وجهت لى الشكر بعد التمرين وتقبلت ذلك بصدر رحب، وكنت أحتاج مزيدا من الوقت مع طلائع الجيش لإعادة الفريق للانتصارات وأنا من نوعية المدربين اللى بتبان بصماتها بعد فترة، وبصمتى كانت واضحة مع كل الأندية التى توليت تدريبها، والأندية فاكرة أنى موقوف عن التدريب وده غير صحيح لأن الطلائع هو من أقالنى".