شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقف أيمن الغباشى لاعب النجوم ويحيله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قراراً بإيقاف أيمن السيد محمد الغباشي، مهاجم الفريق الأول بنادي النجوم لكرة القدم، لما بدر منه تجاه النادى ومسئوليه. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قراراً رقم 1429 بتاريخ اليوم 5 أبريل 2021، بإيقاف اللاعب، كما تم تحويل اللاعب للإدارة القانونية باتحاد الكرة للتحقيق معه وذلك فيما بدر من اللاعب.



الخطاب



ويستعد الفريق الأول بنادي النجوم لمواجهة فريق الزرقا يوم الجمعة المقبلة وذلك في إطار الجولة الحادية والعشرين من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب" ، حيث يحتل الفريق الأول بنادي النجوم المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

فى شأن مختلف، قرر مسئولو نادي النجوم تأجيل أية مفاوضات بشأن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار إلى إنبي لحين انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد دخول اللاعب اهتمام أكثر من نادي للتعاقد معه سواء الأهلي الذي يرغب في ضم اللاعب أو إنبي الذي يرغب في الحفاظ عليه بعد انتهاء الإعارة.

وأكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن المفاوضات على بيع كريم فؤاد معلقة لحين نهاية إعارته مع إنبي والتي تنتهي بنهاية مايو المقبل، بحيث يتم التفاوض على بيعه في شهر يونيو حال عدم تفعيل إنبي بند شراء اللاعب مقابل دفع 15 مليون جنيه بتاريخ ينتهي في 31 مايو، أو بيعه لأي من الأندية الراغبة في ضمه، ولكن سيستمر مع الفريق البترولي حتى نهاية الموسم.