شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم سموحة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت مع فريقه الحالى، بالإضافة لاقتراب رحيل حسام حسن مهاجم سموحة خلال الفترة الحالية لنادى أهلى طرابلس الليبى.

ونجح عمرو جمال فى استعادة مستواه المعهود ويعيش أفضل فتراته الكروية مع طلائع الجيش واقترب كثيرا من العودة لصفوف المنتخب وبات على رادار الأهلى والزمالك من جديد.

ويراقب أحمد سامى المدير الفنى لسموحة عدد من المهاجمين المحليين، بالإضافة لبعض الأفارقة من أجل اختيار أفضلهم لتدعيم مركز هجوم الفريق خلال الموسم المقبل فى ظل التأكيدات التى تبرهن على اقتراب رحيل حسام حسن.

من ناحية أخرى، دخل سموحة فى معسكر مغلق بمدينة المنصورة لمدة 48 ساعة بـ20 لاعبا، استعدادا للقاء غزل المحلة والمقرر له غدا الثلاثاء المقبل فى الثالثة عصرا بملعب زعيم الفلاحين بالغربية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة سموحة للقاء المحلة كلا من: "الهاني سليمان ومحمد أشرف فى حراسه المرمى، ومحمود البدرى و محمد عبد المنعم و رجب نبيل و محمود عزت و محمود معاذ فى الدفاع، وأحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى وشريف رضا وإسلام جمال ومحمد كناريا فى خط الوسط، وعلى ذكى وأحمد عبد القادر وعرفه السيد وحسام حسن وديريك نسينامبى فى خط الهجوم.

ويغيب عن الفريق، عمر صلاح واحمد جمال للإصابة وأطهر الطاهر للإيقاف.