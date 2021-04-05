شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباريات دورى السلة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تقديم موعد مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دورى السوبر، والمقرر إقامتها الجمعة 9 أبريل الجارى، 24 ساعة لتقام الخميس 8 أبريل، وجاء قرار تعديل موعد المباريات بسبب الارتباطات الدولية، وكذلك مواعيد شهر رمضان .

وتقام 4 مباريات فى الجولة الرابعة عشرة فى بطولة الدورى، حيث يلتقى سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى، وسبورتنج مع المصرية للاتصالات، و سموحة مع طلائع الجيش، بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة .

وقرر اتحاد كرة السلة تشكيل لجنة للبت فى التظلم المقدم من نادى الزمالك، اعتراضا على قرار احتساب الفوز فيها للفريق الاحمر، و تغريم نظيره الأبيض 30 ألف جنيه، ونقل مباراة له خارج الصالة

وكان مراقب مباراة الأهلى قرر إلغاء المباراة بعد تواجد الجماهير فى صالة المباراة، لتقرر لجنة المسابقات احتساب فوز الأهلى، وتشكيل لجنة للبت فى التظلم المقدم من الزمالك .