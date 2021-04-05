شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الاتحاد الدولى للسلاح يشيد بتجهيز صالات بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن تلقيه إشادات واسعة من دولاند أنتونى نائب رئيس الاتحاد الدولى بخصوص تجهيز صالات المنافسات والتدريب باستاد القاهرة التى ساهمت فى تنظيمهم شركة تذكرتى بمجهود كبير.

وأشار الحسينى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إلى إشادة نائب رئيس الاتحاد الدولى بفنادق الإقامة والإجراءات الاحترازية المتبعة فى البطولة لحماية اللاعبين، وساهمت شركة تذكرتى فى تنظيم البطولة وسط تصميم ممرات مبهرة للاعبين يسيطر عليها أجواء فرعونية خاصة أن لوجو البطولة يحمل الطابع الفرعونى لإبراز الحضارة الفرعونية.

البطولة رغم أنه يشارك فيها ما يتخطي الـ 1000 لاعب ولاعبه إلا أن هناك ابهار في التنظيم للمشاركين بصورة لفتت الانتباه وسط تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم إلا ان التنظيم والاهتمام جعل الجميع في حالة اطمئنان .

ويشارك فى البطولة 79 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، ويشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

وتم إسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح إلي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.