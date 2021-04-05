شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش، سلبية مسحة كورونا لفريقه بالكامل قبل مواجهة الجونة المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 18 للمسابقة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن اللعب الجماعى أهم ميزة للأهلى بخلاف الزمالك، مشيرا إلى أن لاعبه مهند لاشين تعرض للظلم بالاستبعاد من صفوف الفراعنة وكذلك يوسف أوباما لاعب الزمالك. وقال بسيونى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نسير بخطى ثابتة فى الطلائع، الفريق فقد نقاطا سهلة قبل عودتى لقيادته لو حصلنا على ست منها فقط لاختلف الوضع، فنحن أكثر الفرق وصولا للمرمى والأكثر استحواذا وإضاعة للفرص، ونقدم نجوما متألقين سواء الموسم الماضى مثل كريم طارق وعمار حمدى وناصر منسى أو الموسم الحالى مثل أحمد سمير وعمرو جمال ومهند لاشين".

وقال عبد الحميد بسيونى: "أقل مباراة قدمتها هذا الموسم كانت أمام الإسماعيلى، ومباراة المصرى المقبلة صعبة للغاية، وأرى أن الأهلى فاز علينا فى الدقائق الأخيرة بهدف "فاول كوع" والتر بواليا كان فى خد إسلام جمال ولكن لا أتحدث عن التحكيم".

وتابع مدرب الطلائع: "انتظروا الإسماعيلى بصورة مختلفة مع إيهاب جلال لأنه مدرب هادئ وهذا ما يحتاجه لاعبو الدراويش، اللعب بهدوء ودون عصبية".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، أن الأهلى والزمالك يملكان أفضل لاعبين فى أفريقيا وليس مصر فقط، ولكن الأهلى يتفوق لأنه يقدم كورة جماعية بعكس الزمالك الذى يمتلك مهارات أكبر ولكن الجماعية تكسب، الزمالك لما يدخل فيه جول الفرقة بتتلغبط وبيلعبوا بشكل فردى.

وعن انضمام أحمد سمير للأهلى قال مدرب الطلائع، "أحمد سمير مرتبط بعقد معنا لمدة موسمين وحتى الآن ليس هناك أى مفاوضات وطالبنا كل اللاعبين بالتركيز مع الفريق لتحسين وضعه بجدول الدورى ووقتها سوف نفتح كل الملفات ولكن فى حالة استمرار الوضع على ماهو عليه فلن نوافق على رحيل أى لاعب".

وعن اللاعب الذى يراه تعرض للظلم بالاستبعاد من منتخب مصر قال عبد الحميد بسيونى، "مهند لاشين لاعب الطلائع يستحق الانضمام للمنتخب، مستواه ثابت منذ موسمين وأفضل ديفندر فى مصر ويستحق اللعب الدولى، وتم إبلاغنا فى الطلائع بوجود أحمد سمير ومحمد بسام وتم استدعاء بسام فقط، ويستحق أيضاً يوسف أوباما لاعب الزمالك الانضمام للمنتخب".